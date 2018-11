Defect rampvliegtuig Lion Air dreigt ook bij andere nieuwe toestellen Boeing

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft alle luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd die met toestellen van zijn nieuwste model vliegen. De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) heeft een noodrichtlijn gepubliceerd waarin staat hoe piloten moeten handelen als een fout in de software opduikt. Door die fout geeft een sensor verkeerde signalen af, waardoor het toestel op de automatische piloot een duikvlucht kan inzetten. Volgens onderzoekers was dat waarschijnlijk de oorzaak van de crash in de Javazee waarbij alle 189 passagiers om het leven kwamen.

Het Lion Air-toestel was pas twee maanden oud. Direct na vertrek uit Jakarta kwam het in de problemen. De piloot vroeg toestemming om terug te keren naar het vliegveld, maar dat lukte niet. Dertien minuten na vertrek stortte het vliegtuig in de Javazee.

Tijdens de laatste vier vluchten van zijn zeer korte loopbaan kampte het ramptoestel met een kapotte vliegsnelheidsmeter, bleek uit gegevens uit zijn zwarte doos. Dat probleem is gerelateerd aan de softwarefout van de belangrijke angle of attack-sensor. Die ‘invalshoeksensor’ moet ervoor zorgen dat het vliegtuig zijn neus recht houdt. De dag voor de noodlottige vlucht kwam het Lion Air-toestel daardoor al in de problemen. Vlak nadat het was opgestegen in Bali belandde het vliegtuig in een duikvlucht. Toen kon de piloot echter nog wel op tijd ingrijpen. Op een lagere hoogte dan normaal vloog hij door naar Jakarta.



Geen inspecties

Boeing heeft wereldwijd 219 vliegtuigen van de bewuste MAX-types aan klanten geleverd, sinds het model vorig jaar zijn debuut maakte in de commerciële luchtvaart. De eigenaren hoeven volgens de fabrikant geen extra inspecties uit te voeren of andere actie te ondernemen. De instructies in de vlieghandleiding volgen zou voldoende moeten zijn om ongelukken te voorkomen. In de noodrichtlijn van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit staat dezelfde instructie.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM, Transavia en TUI Nederland vliegen volgens hun websites niet met het bewuste vliegtuigtype.