Deense politieduikers vinden mogelijke arm van journaliste Kim Wall

,,We hebben nog niet kunnen vaststellen of het om de rechter- of linkerarm gaat", zei woordvoerder Jens Møller Jensen vandaag in een mededeling. ,,En hoewel nog niet officieel vastgesteld, veronderstellen we dat het van de zaak rond de duikbootmoord afkomstig is.”



Eerder vond de politie in het water van Køge Bay al een zak met daarin de twee benen en het hoofd van de Zweedse journaliste. Køge Bay ligt ongeveer vijftig kilometer zuidelijk van Kopenhagen. Ook de arm is aangetroffen in hetzelfde water. De romp van Wall werd, voorzien van verschillende messteken in het onderlijf, 21 augustus aangetroffen door een fietser. Het was aangespoeld.



Duikbootontwerper Peter Madsen (46) wordt ervan beschuldigd de Zweedse journaliste op 12 augustus aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot te hebben gedood. Wall was op zijn boot aanwezig voor een reportage over de zelfgebouwde onderzeeër. Madsen zelf spreekt van een ongeval en ontkent dat hij de vrouw heeft vermoord. Eerder vertelde hij de politie dat de vrouw een zwaar luik op haar hoofd had gekregen, maar toen hiervan geen sporen werden aangetroffen op haar hoofd, vertelde de uitvinder dat Wall stierf als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Het proces tegen de Deense uitvinder begint op 8 maart.