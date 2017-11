'Deense politie verdraait woorden uitvinder Madsen'

Man probeert Verdrag van Dayton te verkopen

12:43 Een Bosnisch-Servische man is opgepakt nadat hij had geprobeerd een exemplaar van het Verdrag van Dayton te verkopen. Hij vroeg volgens lokale media omgerekend 51.000 euro voor het historische document, dat hij naar verluidt had verborgen in zijn woning in Pale. Het verdrag van Dayton maakte in 1995 een einde aan de Bosnische burgeroorlog.