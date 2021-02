Deense duikboot-moordenaar Peter Madsen krijgt extra straf wegens ontsnapping

Duizenden demonstre­ren in Myanmar tegen coup

8 februari Duizenden mensen zijn zondag op de been in Yangon om te demonstreren tegen de staatsgreep in Myanmar. ,,We zullen vooruitgaan en doorgaan totdat we democratie hebben. Weg met de militaire dictatuur’’, zei demonstrant Myo Win tegen persbureau AFP. Anderen liepen met spandoeken met teksten als: ‘We willen geen militaire dictatuur.’