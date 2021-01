Deelstaatpremier verkozen tot CDU-leider, nu in de race voor opvolging Merkel

Jeanne (58) probeert al drie jaar lang te bewijzen dat ze niet dood is: ‘Volgens de staat ben ik niets’

12 januari Zo gezond als een vis en toch al drie jaar doodverklaard: dat is de situatie waar Jeanne Pouchain (58) uit Saint-Joseph, bij Lyon, zich in bevindt. Ze voelt zich kiplekker, alleen willen de Franse autoriteiten dat maar niet geloven. Volgens Frankrijk is ze overleden en haar op papier terug tot leven brengen blijkt allesbehalve een makkelijke klus.