Deelnemer Giro di KiKa overleden na ernstige val

Tiener die echtgenoot vermoordde na verkrach­ting ontloopt de doodstraf

1:21 De Soedanese Noura Hussein (19) kreeg in mei de doodstraf opgelegd voor de moord op haar echtgenoot. De man - met wie ze als tiener gedwongen moest trouwen - had haar verkracht tijdens het huwelijk. De zaak veroorzaakte een internationale golf van protest. Een rechtbank in Soedan heeft nu besloten om de doodstraf om te zetten in een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete aan de familie van haar man.