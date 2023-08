'Deal VS en Iran over gevangenen en miljardentegoed, Qatar controleert wat Iran met geld doet’

De regeringen in Washington en Teheran hebben de gevangenenruil nog niet bevestigd. Het bedrag van 6 miljard dollar (5,5 miljard euro) staat nu nog bevroren in Zuid-Korea, maar dat zou door de deal worden overgemaakt naar een rekening in Qatar. Dat geld zou door Iran gebruikt moeten worden voor humanitaire doeleinden, zoals het kopen van voedsel of medicijnen. Dat is volgens de Amerikaanse krant een voorwaarde van de afspraak. De regering van Qatar zou daar op moeten toezien. De gevangenen moeten wachten tot het geld aankomt in Qatar voordat ze naar huis kunnen terugkeren.

In stilte

Over de deal is twee jaar in stilte onderhandeld, schrijft The New York Times. De uitgelekte afspraken zouden 'een eerste stap’ zijn. Volgens de bronnen staat de deal over de gevangenenruil en het geld los van de zeer moeizame onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran. Het land zucht onder sancties vanwege dat programma - onder meer de VS en Israël vrezen dat het land een atoombom ontwikkelt. In 2018 blies de toenmalige president een deal over het onderwerp op die zijn voorganger Barack Obama in 2015 sloot. Sindsdien zijn de onderlinge banden weer even koud als voorheen.