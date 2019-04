‘De ziel van Frankrijk staat in brand, zij aan zij beleven ze de verbijstering’

Het is de kathedraal van pelgrims, voor de ingang ligt het fameuze point zero. Het beginpunt van alle wegen in Frankrijk. Het is de kathedraal waar uitvaartdiensten voor staatshoofden werden gehouden als Charles de Gaulle en François Mitterrand. Nog afgezien van alle bisschoppen. Hier huist de ziel van katholiek Frankrijk.



Michel Zink is aangeslagen. ,,Ik voel een oneindige triestheid’’, zegt de beroemde hoogleraar in de mediëvistiek, de wetenschappen die zich bezighouden met de middeleeuwen. ,,Ik heb jaren met Mauritius van Sully geleefd. Ik heb hem bestudeerd. Van Sully was in de bisschop van Parijs en de bouwmeester van de kathedraal. Hij was de eerste die preken in het Frans schreef opdat het volk het begreep. Die kathedraal verenigde het volk. Net zoals de kathedraal nu de wereld verenigd, zal verenigen.’’



Terwijl nog niet duidelijk is hoe groot de schade zal zijn is Zink nuchter. ,,Het monument is deels verbrand. We zullen het restaureren al is de torenspits van de grote 19e eeuwse bouwmeester Eugène Viollet-le-Duc verloren. Maar laten we ons vooral rekenschap geven van het erfgoed dat we verliezen, ook voor niet-gelovigen. Laat ons begrijpen wie we zijn, laat ons begrijpen wie de anderen zijn. Als we dat beseffen is niet alles verloren.’’