De wereld rouwt mee met Zuid-Korea na Halloweendrama: ‘Geschokt en bedroefd’

Nationale rouw na halloween­dra­ma Seoel: 151 doden door verdruk­king, ruim 350 vermisten

Het dodental van de dramatisch verlopen halloweenfestiviteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel loopt verder op. Zeker 151 mensen kwamen zaterdag om het leven toen een enorme menigte in het uitgaansgebied Itaewon verdrukt raakte in een smalle straat. Onder de slachtoffers zijn met name veel vrouwen van in de twintig. De politie kreeg 355 meldingen over vermiste personen.

