De wereld kijkt naar Iowa: de start van de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Messentrek­ker maakt slachtof­fers in Londen: politie schiet hem dood, gaat uit van terroris­tisch motief

16:41 De Londense politie heeft zondagmiddag in een drukke straat aan de zuidkant van de stad een messentrekker neergeschoten die naar verluidt twee personen had verwond. Volgens de Engelse media werd onder anderen een vrouw op een fiets in de rug gestoken.