De wereld kijkt bezorgd toe: vijf vragen over de staatsgreep in Mali

Was dit nu echt een staatsgreep?

Als rebellerende officieren de president ontvoeren en opsluiten in hun kazerne buiten de hoofdstad, mag je dat best een staatsgreep noemen. Curieus in het geval van Mali was dat de onder bedreiging afgevoerde president, Ibrahim Boubacar Keïta (in eigen land bekend als ‘IBK’), daarna zelf ontslag nam, het parlement ontbond en ook nog eens iedereen bedankte. Normaliter verlopen staatsgrepen toch wat dramatischer. Volgens IBK werkte hij mee aan zijn eigen afzetting om een bloedbad te voorkomen.