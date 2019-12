De (veel jongere) vrouw achter Boris Johnson: hoe Carrie toch nog alle harten kon veroveren

De afgelopen weken hebben Boris Johnson niet alleen dichter bij zijn ultieme politieke droom gebracht — de loop van de geschiedenis veranderen — maar de Britten hebben tegelijkertijd zijn vriendin Carrie Symonds (31) in hun hart gesloten. Dat was eerder allesbehalve vanzelfsprekend.



Toen Johnson in de afgelopen zomer een gooi deed naar het leiderschap van de Conservatieven en Downing Street 10, stonden de kranten plots vol over zijn nog redelijk prille affaire met de 24 jaar jongere communicatie-specialiste. Er werd geïnsinueerd dat de redelijk hechte Johnson-clan deze zoveelste uitspatting van de blondste onder hen niet pikte. Er werd in Britse media veel over geschreven, toen de politie uitrukte naar het appartement van Symonds omdat de buren vaststelden dat het Ikea-servies er aan diggelen ging.



Tegenstanders grepen Johnsons wat warrige privé-leven aan om te ,,bewijzen” dat zo’n man noch de Conservatieve partij en al zeker niet de regering van het trotse Koninkrijk kon leiden.