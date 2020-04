De sfeer op straat in Italië is minder bedrukt, gaan we nu écht de goede kant op?

Aanslag synagoge Halle: schutter aange­klaagd voor dubbele moord en reeks pogingen

17:35 Een half jaar na de aanslag op een synagoge in de Duitse stad Halle is verdachte Stephan B. (27) in beschuldiging gesteld wegens tweevoudige moord en meerdere pogingen daartoe. Dat heeft het federale parket in Karlsruhe dinsdagmiddag bekendgemaakt.