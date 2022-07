De paus gaat het rustiger aan doen vanwege gezondheid: ‘Tijd om na te denken over aftreden’

De paus noemde de reis naar Canada, waar hij indruk maakte met zijn excuses naar de inheemse bevolking, ‘wel een uitdaging’. De paus loopt al een tijdje rond met knieproblemen sinds hij eerder dit jaar zijn rechter kniebanden verrekte. Begin deze maand moest de kerkelijk leider al een bezoek aan Afrika afzeggen vanwege laser- en magneettherapie die hij moest ondergaan.

Lees ook Paus toont berouw en noemt misstanden met duizenden kinderen in Canada genocide

Op zijn weg terug van Canada deelt de paus: ,,Ik denk dat ik op mijn leeftijd met deze beperkingen mijn energie moet besparen om de kerk te kunnen blijven dienen. Ook wordt het tijd om na te denken over de mogelijkheid om af te treden.” Het is nog niet zo ver dat hij ook daadwerkelijk gaat aftreden, zo stelt Franciscus journalisten gerust, maar ‘de deur is open’. Er is volgens hem dan ook niets verkeerd aan een paus die aftreedt. ,,Het is niet raar. Het is geen ramp. Je kunt de paus verwisselen”, aldus de kerkelijk leider zelf.

Zijn voorganger, Benedictus XVI, was in 2013 de eerste paus ooit die vanwege gezondheidsproblemen, zowel mentaal als fysiek, besloot af te treden. Franciscus heeft al vaker gedeeld dat hij dat geen onverstandige beslissing vond en dat hij, moge zijn gezondheid snel aftakelen, dat ook wel ziet zitten.

Volledig scherm De paus kan niet meer zonder wandelstok of rolstoel over straat. © REUTERS

Pijn met opstaan

De paus mag dan wel indruk gemaakt hebben in Canada, maar het was duidelijk een zware reis voor de 85-jarige. Zo moest hij onder andere in een rolstoel rondgebracht worden, en had hij een wandelstok nodig ter ondersteuning. Ook was het duidelijk te zien dat de paus pijn had met opstaan uit stoelen. Een operatie zit er voorlopig niet in, aldus Franciscus zelf. Hij zou nog steeds last hebben van zijn buikoperatie in juli 2021, waarin 33 centimeter van zijn dikke darm verwijderd moest worden.

Voor nu lijkt het nog even snor te zitten in Vaticaanstad - de paus zag er nog even energiek uit op dag zes als op de eerste dag in Canada - maar hoe lang dat nog duurt is onzeker. ,,Ik probeer om zo veel mogelijk te reizen en dichtbij de mensen te zijn, want ik denk dat ik zo het best mijn taak als paus kan uitvoeren. Meer dan dat kan ik niet zeggen.”

Volledig scherm Aan het eind van de reis was de paus nog net zo energiek als aan het begin. © AP

Volledig scherm Paus Franciscus maakte indruk op zijn reis toen hij excuses aanbood aan de inheemse bevolking voor de mishandelingen die de Katholieke kerk jaren lang heeft bevorderd. © REUTERS

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: