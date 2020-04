‘De natuur explodeert hier, jakhalzen in Tel Aviv, gazelles in de parken’

Ook geëmigreerde Nederlanders worstelen met corona. Deze week bellen we met Tabitha de Boks (52) in het noorden van Israël.

Je bent pas kort geleden geëmigreerd, toch? Heb je nog van Israel kunnen genieten of stapte je zo de corona-ellende in?

,,Nou, een maand ongeveer. Ik en mijn zoon kwamen hier eind december. Ik zit op een taalschool en daar moesten we in januari bijvoorbeeld vertellen over het nieuws en toen ging het al over China en corona en zo. Daarna ging het heel snel.”

Klopt dat nou dat Israel nummer 1 staat van landen die de ziekte het beste aanpakken?

,,Dat klopt. Dat maakt me dan toch al trots, voor zover je dat kan zeggen. Het land heeft relatief weinig dodelijke slachtoffers.”

Hoe pakken ze het aan?

,,Je mag dus maximaal honderd meter van je huis. Tenzij je naar supermarkt, dokter of apotheek moet. Stranden en parken zijn dicht. En ze waren er snel bij. Sinds kort mag je weer naar kleine winkeltjes. Maar een hoop kleine zelfstandigen beginnen nu wel te morren dat ze het niet gaan redden zo. Netanyahu heft gezegd dat hij ze allemaal gaat helpen. Ik voel me hier veilig in elk geval.”

Volledig scherm Tabitha de Boks. © privébeeld

100 meter? Hoe meten ze dat? Enkelbanden?

,,Nee zeg. Het is een beetje je eigen verantwoordelijkheid. Als je verder van huis bent en je wordt aangehouden, dat kan gebeuren, moet je jezelf wel kunnen verantwoorden, met een tas boodschappen of zo.”

Wat doe je daar eigenlijk?

,,Mijn ouders zijn hier 15 jaar geleden al naartoe verhuisd. Er is in Israël een regeling dat als iemand in je familie ooit joden tijdens de Holocaust heeft helpen onderduiken en overleven, familieleden tot vier generaties daarna in Israël mogen komen wonen. En mijn oma heeft in de oorlog dus iemand gered. Israel is mijn lievelingsland. Ik wil eerst de taal leren en daarna aan de slag met kinderen die een trauma hebben opgelopen.”

Hoe beleef je de coronacrisis daar ondertussen?

,,Wat opvalt is de enorme opleving van de natuur. Ik woon echt helemaal in het noorden van Israël, in Rosh Hanikra. Tussen mij en Libanon is één huis. De zee is blauw, de lucht is schoon, er lopen jakhalzen in Tel Aviv, gazelles hebben nationale parken waar het altijd superdruk was, weer overgenomen. Je gelooft het bijna niet.”