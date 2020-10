De mooiste boom van het jaar in België overleefde twee wereldoorlogen

Hope, Arkansas ‘Binnen zonder kloppen’ bracht Roderick in verzet: ‘Niemand dacht dat ik zo ver zou gaan’

21 oktober Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 8: een strijd met de politie in Hope, Arkansas.