De jonge jaren van JFK: een adembenemend boek over de 35ste Amerikaanse president

voorpublicatie Een gesprek tussen president Bush en zijn opvolger Obama: ‘Even was ik sprakeloos’

15 november Aanstaande dinsdag verschijnt Een beloofd Land, het eerste deel van de presidentiële memoires van Barack Obama. Het boek komt uit in 24 talen, en alleen de oplage van de Amerikaanse eerste druk is al drie miljoen. Het moment van verschijnen is al lang geleden vastgesteld, maar blijkt nu wel pikant. In deze voor Nederland exclusieve voorpublicatie beschrijft de net gekozen president Obama zijn eerste bezoek aan het Oval Office, waar de vertrekkende president George W. Bush hem opwacht. Dinsdag brengen we een recensie van het boek.