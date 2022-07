De gasrekening ontwijken in Griekenland: ‘Ik hou het hier wel een tijdje uit’

Als ze met pensioen was geweest, had secretaresse Natasja Werdler (47) uit Woerden het wel geweten: dan was ze graag in de winter een paar weken naar Kreta gekomen. Als groot liefhebber van het eiland is ze hier immers met haar man Dennis (41) en zoon Daan (11) al drie keer per jaar - in het voorjaar, in de zomer, zoals nu twee weken, en straks weer in de herfst. ,,Ik vind het wel een goed idee, het kost natuurlijk geld, maar tegelijkertijd bespaar je op je energiekosten. Ik werk vanuit huis, dus voor mij is het geen probleem. Maar Daan moet naar school en híj kan niet weg”, zegt ze, wijzend naar haar man aan de andere kant van de tafel op het terras in de badplaats Malia. Dennis begint te lachen. ,,Tja, ik zit in de bouw, dus werken op afstand is wat lastig. Maar besparen op energie door op vakantie te gaan, dat zie ik wel zitten.”