De elektrische step verdeelt Europese steden: wat doet Amsterdam?

Twee doden en zes gewonden bij schietpar­tij in Canadese hoofdstad Ottawa

In de Canadese hoofdstad Ottawa zijn zaterdagavond twee doden en zes gewonden gevallen bij een schietpartij op de parkeerplaats van een feestzaal waar twee bruiloften plaatsvonden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Over het motief is nog niets duidelijk.