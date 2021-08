De Cuomo’s worden na ‘seksueel wangedrag’ even niet meer op handen gedragen

Vanwege zijn onderhoudende persconferenties in bange coronadagen groeide Andrew Cuomo (64) vorig jaar even uit tot de grote hoop van de Democraten. Eindelijk iemand met voldoende charisma die Donald Trump met dezelfde branie van repliek kon dienen. Niemand beter ook dan dé gouverneur van de staat New York om een regio in paniek een hart onder de riem steken. Vorig jaar werd hij daarom op handen gedragen. Maar dat lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden. Sinds de gouverneur van New York een tiental serieuze beschuldigingen en een vernietigend rapport over zijn gedragingen naar vrouwen moet pareren, is de liefde van partijgenoten flink bekoeld. Sterker, ze roepen nu bijna allemaal om zijn aftreden. Inclusief president Joe Biden.

En dat is dan de helft van het verhaal, want ook die andere beroemde Cuomo, broer Chris (51), is in opspraak geraakt. De grote ster van CNN die in zijn programma’s altijd met verve de grote moralist uithangt, zou zijn broer stiekem hebben geadviseerd over hoe om te gaan met de beschuldigingen van seksuele intimidatie. Die belangenverstrengeling is toch lastig voor een nieuwszender die zichzelf graag presenteert als ‘de meest vertrouwde naam in het nieuws’.

Alle Amerikaanse kijkers kennen de Cuomo’s. Twee temperamentvolle, succesvolle en goed gebekte broers met Italiaanse roots. Vermakelijk kunnen ze elkaar het balletje toespelen in Cuomo Prime Time, de nieuwsshow van Chris en een van de meest succesvolle uitzendingen op CNN. Zo zagen we vorig jaar een doodzieke Chris verslag doen over corona vanuit zijn huis. Hij vertelde onder meer dat hij hallucineerde over zijn dode vader Mario Cuomo, ex-gouverneur van New York en bijna presidentskandidaat voor de Democraten.

Quote Ik heb mama net voor de uitzending gebeld, ze vertelde me dat ik haar lievelings­zoon was Andrew Cuomo

In dezelfde uitzending kon Andrew zich op de schouders kloppen voor zijn energieke aanpak van de pandemie. Later bleek ook nog eens dat zijn medewerkers hadden gerommeld met sterftecijfers in ziekenhuizen om het allemaal nog beter te doen lijken. In de uitzending ging dat dan zo. ,,Gouverneur Cuomo, ik weet dat u hard werkt, ik ben trots op u maar hoe hard u ook werkt er is altijd tijd om mama te bellen zodat ze wat van u hoort”, zei Chris. ,,Ik heb mama net voor de uitzending gebeld, ze vertelde me dat ik haar lievelingszoon was”, antwoordde Andrew.

Heerlijke televisie natuurlijk en Andrews ster rees en rees in Democratische kring. Maar die olijke een-tweetjes wekten ook verbazing over het gemak waarmee de broeders Cuomo ethische grenzen overschreden. Journalisten horen gouverneurs niet de hemel in de prijzen en al helemaal niet als ze familie van elkaar zijn. Volgens The Washington Post sloegen de Cuomo's een slaatje uit hun status als beroemdheid. En bij dat alles presenteerde Chris zich meer en meer de rol aan van Amerika’s ultieme geweten.

CNN vond het allemaal best, want de kijkcijfers waren prima. Totdat Andrew er steeds vaker van werd beschuldigd diverse vrouwen te hebben lastig gevallen, geïntimideerd en betast. Volgens de gouverneur waren het hooguit ‘speelse’ opmerkingen, aanrakingen en kussen geweest. Dat er om zijn ontslag werd geroepen vond hij schandalig, omdat hij immers niets verkeerds had gedaan.

Broer Chris hield zich publiekelijk op de vlakte en berichtte dat hij de zaak ‘natuurlijk’ aan anderen zou overlaten. Ja, ze hadden het erover gehad. Ze waren immers ook broers. Maar inmiddels blijkt dat toch verder te zijn gegaan. Chris Cuomo blijkt betrokken bij strategisch overleg met de gouverneur en een batterij consultants. ,,Onbestaanbaar”, aldus professor journalistiek Nicholas Lehman van de Columbia Journalism School. Een zo invloedrijke presentator van een nieuwsshow kan een politicus die onder grote druk staat nooit adviseren over hoe deze storm uit te zitten.

CNN zit wel met de brokken, maar overweegt vooralsnog geen disciplinaire maatregelen. Volgens een peiling van het Gallup Institute heeft zestig procent van de Amerikanen weinig of geen vertrouwen in traditionele nieuwsorganisaties.

