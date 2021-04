De bloemen voor de paus gaan dit jaar naar verzorgingshuizen

Update Rechter: Belgische coronamaat­re­ge­len zijn ‘illegaal’, regering gaat in hoger beroep

31 maart De juridische basis van de Belgische coronamaatregelen klopt niet. Dat moet binnen 30 dagen ‘gerepareerd’ worden op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging met een maximum van 200.000 euro. Dat heeft de Brusselse rechter in kort geding vandaag beslist. De regering gaat in hoger beroep tegen het vonnis.