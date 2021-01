De bestormers van het Capitool: een sjamaan, een ex-militair én een politicus

Wie de afgelopen jaren dacht dat het toch echt niet gekker kon worden in de Amerikaanse politiek, kreeg woensdagnacht het bewijs dat het áltijd gekker kan. Het hallucinerende hoogtepunt: een halfnaakte, getatoeëerde man met een bontmuts met hoorntjes op die zich laat fotograferen terwijl hij in de stoel van de voorzitter van de Senaat, vice-president Mike Pence, zit. Maar over die zelfbenoemde QAnon-sjamaan straks meer.