De 5 momenten die je niet gemist mag hebben tijdens de begrafenis van de Queen

De grootste staatsbegrafenis ooit in de geschiedenis van de mensheid zit erop. Queen Elizabeth II is ten grave gedragen, een historische gebeurtenis die bijna de hele dag duurde. Wij zochten vijf hoogtepunten uit.

1. Prins George en prinses Charlotte aanwezig

Zondagavond deelde Buckingham Palace mee dat prins George (9) en prinses Charlotte (7) - de oudste kinderen van prins William en prinses Catherine - aanwezig zouden zijn op de begrafenis van hun overgrootmoeder. De kinderen zijn respectievelijke tweede en derde in lijn van de troonopvolging. Ze liepen samen met de familie in een processie achter de kist toen die Westminster Abbey werd binnengedragen. Hun vierjarig broertje Louis bleef thuis.

De kinderen gedroegen zich voorbeeldig. Schattig was het hoe Charlotte haar oudere broer er attent op maakte dat hij volgens het protocol moest buigen toen de kist passeerde. Na de dienst in Westminster Abbey kreeg Charlotte het moeilijk en barstte ze in tranen uit.

Volledig scherm © via REUTERS

2. Royals tonen emoties

Niet alleen Charlotte liet haar emoties de vrije loop, ook andere leden van de koninklijke familie konden zich niet aan het protocol houden en toonden hun verdriet. Bij Meghan Markle, hertogin van Sussex, liepen tranen over de wangen en ook de nieuwe koning, Charles III, had het zichtbaar lastig om de tranen te bedwingen. Prins Edward moest eveneens de ogen droogwrijven, net als zijn echtgenote Sophie Rhys-Jones, gravin van Wessex. De kleine George had net als zijn zus moeilijke momenten.

Volledig scherm © Photo News

3. Charles III koos krans met handgeschreven briefje

Het was de zoon van Queen Elizabeth II, troonopvolger Charles III, die de bloemenkrans op de kist had gekozen. De krans bevatte symbolische bloemen uit de tuinen van de Queen van Buckingham Palace, Clarence House en Highgrove House.

Koning Charles voegde er een handgeschreven briefje aan toe, met de tekst: “In liefdevolle en toegewijde herinnering. Charles R”.

Volledig scherm De bloemenkrans met het handgeschreven kaartje van Charles III. © REUTERS

4. Matrozen brengen Queen naar Westminster Abbey

De Queen lag opgebaard in Westminster Hall, waar de voorbije dagen duizenden mensen haar kwamen groeten. Buiten wachtte de ‘Royal Navy State Funeral Gun Carriage’ op haar, een 123 jaar oude affuit, waarop de doodskist van de Queen werd gezet om naar Westminster Abbey gevoerd te worden. Het onderstel van een kanon weegt meer dan 2,5 ton. Het werd getrokken door 98 matrozen en, zo nodig, afgeremd door nog eens 40 matrozen achter de kist. Een traditie met een fascinerende geschiedenis.

Volledig scherm © via REUTERS

5. ‘God save the King’

Aan het einde van de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth werden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna klonken de trompetten in Westminster Abbey en zong de congregatie ‘God Save the King’. Een uniek moment, want de afgelopen 70 jaar werd het lied gezongen als ‘God Save the Queen’. Daarna speelde de fluitspeler van de koningin, Paul Burns, nog ‘Sleep, Dearie, Sleep’, terwijl de rouwenden de kerk verlieten.

Volledig scherm King Charles III bij zijn aankomst aan Westminster Abbey. © AP