Dat Syrische beeldje is waarschijnlijk illegaal

Wie iets heel ouds, zeldzaams en/of duurs wil invoeren in de Europese Unie, moet voortaan een officieel importcertificaat aanvragen bij het land van bestemming (bijvoorbeeld Nederland). Ook moeten de officiële papieren uit het land van herkomst (bijvoorbeeld Irak of Syrië) in orde zijn. Voor iets minder exclusieve spullen moet de importeur zelf een garantie afgeven dat alles volgens de regels is gegaan. Dit moet dan via steekproeven worden gecontroleerd.



,,Het is goed dat de Europese Unie via handelsbeperkende maatregelen iets kan doen om terreur tegen te gaan'', zegt Schaake. ,,Maar er is ook nog een ander aspect dat telt. Het stelen en vernielen van cultureel erfgoed is eigenlijk ook een vorm van etnisch zuiveren. Op deze manier kun je de identiteit vernietigen van minderheden of zelfs hele volkeren.‘’



Schaake heeft niet de illusie dat dit soort maatregelen de bloeiende handel onmiddellijk de nek omdraait of dat de oorlog in Syrië nu snel voorbij zal zijn. ,,Maar het is wel onderdeel van een tactiek om terreur zoals die van IS een halt toe te roepen. Dat moet je op elke denkbare manier proberen.‘’



Het is volgens Schaake niet duidelijk hoeveel roofkunst er wordt verhandeld en hoeveel geld erin omgaat. ,,De handel is tenslotte illegaal. Maar geschat wordt dat er jaarlijks tussen de 100 en 150 miljoen euro mee is gemoeid.‘’



Na de stemming, die waarschijnlijk uitmondt in een meerderheid, komt er nog een onderhandelingsronde tussen de Europese Commissie, het parlement en de Raad van Ministers. Schaake hoopt dat het definitieve voorstel er ligt vóór de komende verkiezingen, in mei volgend jaar.