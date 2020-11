Damien (8) maand na besmetting op ic: ‘Wie denkt dat corona onzin is, mag naar mijn zoontje komen kijken’

De man zette de post met een foto van zijn zoontje in een ziekenhuisbed vrijdag online. Sindsdien is die al meer dan 20.000 keer gedeeld. Op dat moment lag Damien nog op de gewone corona-afdeling van het ziekenhuis. Zijn vader meldde dat hij daar al enkele dagen strijd voerde tegen een hevige reactie van zijn lichaam op het coronavirus. De besmetting zou hij ongeveer een maand geleden hebben opgelopen.

,,Als ouder is het vreselijk om te zien dat je kind pijn lijdt”, schreef hij. ,,Zijn gevecht kan maanden duren. Hij is enorm dapper, mijn kleine man. Ik ben trots op hem. Ik zou er alles voor over hebben om zijn plaats in te kunnen nemen. Zorg alsjeblieft voor jezelf, bescherm jezelf en bescherm anderen. Dit virus spaart niemand, zelfs kinderen niet.”

Hart onder de riem

Er volgde een stroom van berichten op Facebook om het gezin een hart onder de riem te steken, maar een dag later moest Collin al melden dat zijn zoon in de nacht van vrijdag op zaterdag was overgebracht naar de intensive care. ,,Hopelijk is het maar voor kort”, klonk het.

De oma van de jongen vertelde vanochtend in de Waalse krant La Dernière Heure emotioneel dat Damien een sterke jongen is. Gisteren was zijn gezondheidstoestand echter nog niet verbeterd.

Bij kinderen spelen er vaak achterliggende aandoeningen mee als ze zwaar ziek worden door het coronavirus, maar het is niet bekend of dat bij Damien ook het geval is.

Post by 100010677878354 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over het coronavirus: