Dame houdt 130 katten in verwaarloosde studio

De omwonende had de politie gebeld nadat hij had gezien hoe de vrouw een kleine kat van de vensterbank sloeg. De politie ontdekte zondag in haar huis toen de enorme hoeveelheid katten die in een totaal vervuilde omgeving verkeerden. Er lagen kadavers van overleden dieren, afval en veel van de katten waren ondervoed.



,,De vrouw veroorzaakte een groot probleem in de straat", aldus een buurtbewoner. ,,Je kunt je misschien voorstellen wat voor stank het veroorzaakte. Verschillende keren hebben we de politie gebeld."