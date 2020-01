Dagenlange zoektocht kent dramatisch einde: Frederik (21) dood gevonden na verdwijning nieuwjaar

Maduro blokkeert oppositie­lei­der Guaidó toegang tot parlement

0:46 De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft zijn politieke rivaal Juan Guaidó aan de kant geschoven in het parlement. Guaidó was officieel parlementsvoorzitter, maar Maduro heeft Luis Parra die functie nu gegund. Ook is Guaidó de toegang tot het parlement ontzegd.