'Dader schietpartij VS was ex-marinier'

Ook de schutter zelf heeft het niet overleefd. Een lokale sheriff zegt dat de dader waarschijnlijk zelfmoord pleegde en een handpistool gebruikte bij zijn daad. Het motief is nog onduidelijk.



Getuigen zeggen dat een man de bar 'Borderline' binnenliep en het vuur opende. Op dat moment zouden honderden mensen aanwezig zijn geweest in de horecazaak. Twee huilende vrouwen vertelden journalisten hoe opeens schoten klonken terwijl een linedance gaande was. Daarna zou paniek zijn uitgebroken. ,,We zagen schoten en rook. Hij schoot op alles, zelfs de speakers.''



De dader zou zo'n dertig schoten hebben gelost. Er klonken nog steeds schoten toen de politie arriveerde. Een van de doden is de politieman die als eerste ter plaatse was, meldde president Donald Trump. Hij prees in een reactie ,,de grote moed'' van de politie en sprak zijn medeleven uit met slachtoffers en hun families.