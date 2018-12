Dader schietpartij Straatsburg zwoer trouw aan IS op video

Een video waarin trouw wordt gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is teruggevonden op een USB-stick die toebehoort aan Cherif Chekatt, de dader van de aanslag van 11 december op de kerstmarkt in Straatsburg. Dat is vernomen uit gerechtelijke bron. Daarmee wordt een bericht van het weekblad Marianne bevestigd.