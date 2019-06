Dader moordpartij Virginia was ‘aardig, stil en beleefd’

Over het motief van de aanval is nog niet veel duidelijk. Craddock, die een goede staat van dienst had bij de gemeente, zou de laatste maanden problemen hebben gehad. Welke is niet bekend. In de media wordt melding gemaakt van tenminste een handgemeen op het werk waarvoor hem mogelijk een schorsing of ontslag boven het hoofd zou hebben gehangen. Een geschrokken oud-collega omschreef de moordenaar als ‘stil, beleefd en aardig’. “Hij was een gewone vent met problemen”.

Ook alle slachtoffers stonden goed bekend. Samen hadden ze meer dan 150 jaar ervaring op het gemeentehuis van de stad aan de oostkant van de Verenigde Staten. Onder de slachtoffers bevinden zich vijf vrouwen en zes mannen van verschillende etnische afkomsten met uiteenlopende religies. Drie van de gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

De dader, die nadat hij in een vuurgevecht met de politie was neergeschoten nog eerste hulp kreeg voordat hij overleed, sloeg toe met twee pistolen. Bij een huiszoeking bij de dader werden nog twee wapens gevonden. Tenminste drie van de vier pistolen waren legaal verkregen, melden Amerikaanse media. Het onderzoek naar de herkomst van het vierde wapen loopt nog. Opmerkelijk is dat bij de slachting op het gemeentehuis geluiddempers werden gebruik. Dewayne Craddock kon omgaan met wapens. Hij was actief geweest in de Nationale Garde van de staat Virginia. Hij had een blanco strafblad en had alleen wat boetes gekregen wegens te hard rijden.

Geluidsdemper

Terwijl de Verenigde Staten gezien de voorspelbare en bekende reacties van gezagsdragers ('we bidden voor de slachtoffers’) bijna wel gewend lijkt te raken aan de zoveelste ‘mass shooting’ wordt de lijst schietpartijen alleen maar langer. Een gedeeltelijke ban op de verkoop van wapens - de dader had er vier - lijkt onwaarschijnlijk. Nu draait de discussie deels om het gebruik van geluidsdempers. Waar andere staten de verkoop daarvan aan banden hebben gelegd is het gebruik toegestaan in Virginia. Had een verbod op de verkoop daarvan in dit geval mogelijk tot minder slachtoffers geleid?