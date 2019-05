Cypriotische minister van Justitie stapt op na falen in zaak seriemoordenaar

Het is de eerste keer dat het eiland te maken krijgt met een seriemoordenaar. De autoriteiten kregen veel kritiek, omdat ze berichten over de verdwijning van de vrouwen niet grondig zouden hebben onderzocht. De mogelijk eerste slachtoffers, een Roemeense moeder en dochter, verdwenen al in september 2016.



De laatste slachtoffers, afkomstig uit de Filipijnen, worden vermist sinds augustus 2018. ,,Die vrouwen kwamen hier om geld te verdienen, om hun familie te helpen, ze waren ver weg van huis. De aarde slokte hen op en niemand was geïnteresseerd’’, klinkt het uit de hoek van oppositiepartij AKEL.



AKEL eiste het aftreden van de verantwoordelijke minister van Justitie en het hoofd van politie. De politie krijgt racisme en vrouwenhaat aangewreven. Omdat alle tot nu toe gevonden vrouwen uit het buitenland kwamen, rijst de vraag of dat de reden is dat niemand hun vermissingen serieus nam of op onderzoek uitging.