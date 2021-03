Curaçaose partijen MFK en PNP tekenen intentieverklaring om samen te regeren

Inzame­lings­ac­tie voor van megaoplich­ting verdachte Nederlan­der in Thaise cel

21 maart Op GoFundMe is een inzamelingsactie gestart voor een Nederlander die in Thailand in de cel zit op verdenking van een mega-oplichting. Wesley Halbach (37) liet volgens de politie 10.000 Thai onder valse voorwendselen geld inleggen in een piramidespel waarmee hij zo’n 2,7 miljoen euro verdiende. Wesley's Finse echtgenote zegt dat haar man er is ingeluisd.