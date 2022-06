Curaçao transporteert toch vijf dolfijnen naar Saudi-Arabië

Volgens de oprichter van Curaçao Sea Aquarium Park, Adriaan ‘Dutch’ Schrier, waren de vergunningen dinsdag in orde. Hij stelde dat de dolfijnen ‘met pijn in het hart’ zijn uitgezwaaid door het personeel.

De beslissing om het aantal dolfijnen te reduceren, heeft onder meer te maken met de slechte financiële situatie van het park als gevolg van de coronapandemie. Ook was de populatie dolfijnen te groot geworden volgens de organisatie. Daarom zijn drie vrouwelijke en twee mannelijke dolfijnen in de leeftijd tussen vijf en tien jaar verkocht.

Animal Rights is tegen de overplaatsing omdat de omstandigheden in het ‘betonnen aquarium’ in het Saoedische Djedda slechter zouden zijn dan in Curaçao. In het nieuwe onderkomen leven de dieren volgens de organisatie in een zwembad met chloorwater en zorgen zandstormen uit de omliggende woestijn voor overlast.