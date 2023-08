Cryptisch bericht van gitarist Rammstein doet speculeren over lot van de band

Hoe zal de toekomst van Rammstein eruit zien na de beschuldigingen van misbruik tegen frontman Till Lindemann (60)? Een cryptisch bericht op sociale media lijkt te wijzen op een lange pauze of zelfs breuk, maar volgens ‘Bild’ is het tegenovergestelde waar.

“Ik weet niet hoe de toekomst er zal uitzien, maar het zal in ieder geval anders zijn.” Met die woorden zorgt Richard Kruspe voor heel wat zenuwen bij de fans van Rammstein. Volgens hen lijkt de gitarist namelijk te doelen op het einde van de Duitse groep, of toch zeker een lange pauze. Dit bericht volgt na de beschuldigingen van misbruik tegen frontman Till Lindemann. Die wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van zedendelicten en drogering op feestjes na concerten. Ook zou hij een vrouw fysiek mishandeld hebben omdat ze geen seks met hem wilde.

Maar de fans lijken als één man achter hun idolen te blijven staan. “Je maakt ons bang, Richard", klinkt het bijvoorbeeld in de commentaren bij het bericht van de gitarist. Of: “Dat klinkt niet goed.” Een andere fan schrijft dan weer: “We respecteren de tijd die jullie nodig hebben om uit te rusten, we houden erg veel van jullie. We zullen altijd op jullie blijven wachten en van jullie houden.”

Geen reden voor paniek

Maar volgens ‘Bild’ is er geen reden voor paniek. Ingewijden vertellen aan de Duitse krant dat er in plaats van een pauze een nieuwe wereldtournee op de planning zou staan. Daar zou in februari of maart van dit jaar al over gesproken zijn binnen de band - lang voor de beschuldigingen tegen frontman Till Lindemann naar buiten kwamen. Het succes van de huidige tournee - er zakten zo’n 1,5 miljoen fans af naar de 30 concerten op de kalender - zou de bandleden gesterkt hebben in hun idee dat een nieuwe wereldtournee wel degelijk welkom was. Omdat ook de verkoop van merchandise gestegen is en verschillende van hun albums tijdens de huidige tour opnieuw in de hitlijsten belandden, lijkt een nieuwe tournee dus steeds meer realiteit.

Volgens ‘Bild’ loopt het onderzoek naar de drie anonieme klachten tegen Till Lindemann nog steeds. Gerechtelijke bronnen verwachten echter dat de procedure uiteindelijk stopgezet zal worden, wegens gebrek aan bewijs van wangedrag.

Concerten Groningen

De Duitse band trad in juli twee keer op in Groningen. De aanloop naar die concerten was een rommelige door de berichtgeving over frontman Lindemann en de onrust over de vergunningen van de provincie en de gemeente, die speciaal voor de shows de geluidslimiet tijdelijk verhoogde van 100 naar 103 decibel. Het leidde tot een rechtszaak, die pas enkele uren voor het eerste optreden werd beslecht.