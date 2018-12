Cruciale stemming over brexit in derde week januari, May wil doorpraten

VideoDe Britse premier Theresa May wil het parlement in de derde week van januari alsnog laten stemmen over haar brexitdeal met de Europese Unie. Ze praat naar eigen zeggen ook deze week weer met EU-kopstukken over het akkoord, hoewel in Brussel geen gesprekken op de agenda lijken te staan.

De cruciale stemming in het Lagerhuis zou eigenlijk vorige week al plaatsvinden, maar werd op het laatste moment uitgesteld omdat de premier op een nederlaag afstevende.



May zei vanmiddag in het parlement dat de stemming in de week van 14 januari moet plaatsvinden. Het is onduidelijk op welke dag het precies gebeurt. Oppositiepartij Labour wilde volgens een ingewijde vandaag een motie van wantrouwen indienen als May niet duidelijk zou maken wanneer het parlement alsnog zou mogen stemmen over de deal.

Voor schut

De politica herhaalde vanmiddag dat ze de komende tijd meer gesprekken voert met EU-kopstukken. Op die manier hoopt ze het gesloten akkoord alsnog acceptabel te maken voor het Lagerhuis, want pas dan wordt de deal wettelijk geldig. Die goedkeuring is echter ver weg, want zelfs politici van haar eigen Conservatieve partij hebben er weinig goeds over te zeggen.



May moet het in Brussel bovendien doen met verduidelijkingen en beloftes bij het bestaande document, want EU-leiders lieten meermaals weten dat het ondertekende akkoord definitief is. Een woordvoerder van de Europese Commissie liet vandaag bovendien weten dat er deze week helemaal geen nieuwe gesprekken op de planning staan.

Quote May leidt de meest wanordelij­ke en chaotische Britse regering uit de recente geschiede­nis Jeremy Corbyn

De oppositie, en met name Labour-leider Jeremy Corbyn, gelooft dan ook totaal niet dat May nog iets gedaan gaat krijgen in Brussel. De sfeer leek vorige week al gespannen en Britse kranten concludeerden afgelopen weekend al dat de premier met lege handen en zonder hoop uit de Vlaamse hoofdstad was teruggekeerd. Volgens The Guardian stond ze daarom ‘vreselijk voor schut’.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm De Britse premier Theresa May. © EPA

Ierse kwestie

De gesprekken van May gaan vooral over de relatie tussen de Europese republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland na de brexit, het heetste hangijzer in het Britse parlement.



Dat laatste land zou na de brexit een aparte status krijgen om te voorkomen dat er een feitelijke grens tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland ontstaat. Voor Noord-Ierland zou later iets geregeld worden, waar behalve de inwoners ook Londen, Dublin en Brussel mee kunnen leven.



Critici van de deal van May vinden dat bewoordingen uit de overeenkomst Groot-Brittannië feitelijk voor onbepaalde tijd in de greep van de EU houden. Londen zou dan niets meer te vertellen hebben over het beëindigen van de speciale status van Noord-Ierland



Lees ook: Harde, zachte of geen brexit: de ‘British exit’ in acht vragen en antwoorden.