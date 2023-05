“Criminelen dreigen en intimideren bewoners van grensstreek”: Baarle-Nassau wil meer anonieme meldingen van criminele feiten

Personen op koepel wakkeren specula­ties van ‘inside job’ aan bij Krem­lin-aan­val: ‘Wie zijn die mensen?’

De wereld vraagt zich af wie de drone stuurde die zich bijna in het Kremlin boorde. Oekraïners, zoals het Kremlin beweert, of toch Russen zelf? Vanuit Oekraïne wordt gewezen op twee mensen die vlak voor de inslag over de koepel lopen. Dat voedt de speculaties dat het gaat om een ‘inside job’.