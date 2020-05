Criminele kleinzoon Mallorcaanse drugsbaas gelinkt aan dood Nederlandse Wouter (34)

De Spaanse politie verdenkt een bekende veelpleger op Mallorca van betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse filmeditor Wouter van Luijn (34). Hij werd in juli 2018 doodgeslagen in dé drugswijk van het eiland. José Antonio F.T. (18) is de kleinzoon van drugsbaas La Paca , meldt de nieuwssite van de regionale krant Ultima Hora .

José Antonio F.T. werd zondag gearresteerd tijdens een politiecontrole op straat in Palma, de hoofdstad van Mallorca en van de eilandengroep Balearen. Tegen hem was een arrestatiebevel uitgevaardigd. Dit vanwege een reeks verdenkingen: twee pogingen tot moord waarvan eentje op Van Luijn, diefstal van een voertuig en gebruik daarvan, inbreuken op de verkeersveiligheid en aanrandingen in een discotheek in El Arenal.

De verdachte, in de volksmond bekend als El Chenco, was al eerder opgepakt maar werd weer vrijgelaten ondanks voldoende aanwijzingen van betrokkenheid bij de vermeende feiten. Dit omdat hij destijds 17 jaar en dus nog minderjarig was. José Antonio F.T. kwam vrij met de reeks aanklachten aan zijn broek maar dook daarna onder. Zijn verblijfplaats was niet bekend.

Het drama met Wouter van Luijn vond op 13 juli omstreeks 4 uur ’s morgens plaats in Son Banya, een zigeunerwijk die geldt als de gevaarlijkste plek op Mallorca. Hij wilde er naar verluidt cocaïne kopen en was er naartoe gegaan na een feest in Calviá, waar hij in een hotel verbleef. Van Luijn ontmoette de 19-jarige Adrian F., volgens de politie een drugsgebruiker die klanten van drugshandelaren van en naar de beruchte wijk vervoerde.

Hoofdverdachte Adrian F. verklaarde aanvankelijk dat hij toevallig langs de wijk reed en stopte omdat een groepje jongeren iemand in elkaar sloeg. Hij zou hebben geprobeerd het bewusteloze slachtoffer weer bij kennis te brengen en hem na vergeefse pogingen naar het ziekenhuis hebben gebracht.



Later beweerde de Spanjaard, volgens plaatselijke media een dealer, dat hij Van Luijn een lichte klap gaf toen ze ruzie kregen omdat de Nederlander wild plaste in de beruchte wijk. Daarna zakte Van Luijn volgens hem in elkaar en kreeg stuiptrekkingen. Zigeunerclans zouden F. gedwongen hebben het slachtoffer mee te nemen omdat ze geen problemen in hun wijk wilden.

Drie getuigen bevestigden in september 2018 F.’s eerste verhaal. Het trio bestond uit een taxichauffeur die Wouter van Luijn naar de drugswijk reed en twee Spaanssprekende mannen - een Pakistaan en een Tunesiër - die de Nederlander als tolk vergezelden. Een inwoner uit de wijk San Banyo ontkrachtte Adrian F.’s tweede verklaring. Volgens deze getuige kwam de Nederlander niet om het leven als gevolg van een ruzie maar van een aanval van achteren. ,,Het slachtoffer strompelde nog een paar passen, viel toen op de grond en stond niet meer op”, zo tekenden plaatselijke media in september 2018 in de rechtszaal op uit de mond van de getuige.

Vrijgesproken

Vier minderjarige verdachten werden in februari door de jeugdrechter vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Wouter van Luijn. De vier hadden de politie verteld dat ze Van Luijn een auto in hadden geholpen. Ze zeiden niet te hebben gezien wat er was gebeurd en werkten vrijwillig mee aan een dna-onderzoek om hun onschuld aan te tonen.

Over de toedracht van het incident is nog veel onduidelijk. Waarschijnlijk overleed Van Luijn aan de gevolgen van klappen op zijn hoofd. Eerder werd nog gedacht aan een bloedvatbeschadiging die niet noodzakelijk het gevolg was van een vechtpartij.