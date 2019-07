Crimineel op straat doodgeschopt door boze menigte na stelen auto met daarin drie kinderen

Geen spoor van Emanuela Orlandi (15), noch van twee Duitse prinsessen in geopende graven Vaticaan­stad

22:37 Waar zijn de stoffelijke overschotten van twee Duitse prinsessen gebleven? Die vraag dringt zich op nadat afgelopen week op een kerkhof in Vaticaanstad twee grafkelders werden opengebroken in het onderzoek naar de verdwijning van een Italiaans meisje 36 jaar geleden. Van Emanuela Orlandi was in de tombes geen spoor te bekennen. Maar ook de twee Duitse vrouwen die er begraven hadden moeten liggen, bleken verdwenen. Volgende week opent het Vaticaan een ruimte waarin wél botten liggen in de zoektocht naar Orlandi en de prinsessen.