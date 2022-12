Crematoria Peking kunnen golf coronadoden nauwelijks aan

Peking lijkt als eerste grote Chinese stad te maken te hebben met een explosie van besmettingen. Het coronavirus verspreidt over het land, een week nadat de meeste gezondheidsbeperkingen van het strikte zerocovidbeleid - die bijna drie jaar van kracht waren - door het regime werden opgeheven. Dat gebeurde onder druk van de bevolking, vooral inwoners van de grote steden waren helemaal klaar met alle beperkingen en de soms zeer strenge lockdowns die het sociale en economische leven van velen ontwrichtten.

De op de proef gestelde Chinese autoriteiten accepteren tandenknarsend, maar vooral zwijgend, de gevolgen van de door de straat afgedwongen versoepelingen. Chinezen kunnen inmiddels weer vrij reizen, verplicht testen in openbare ruimten is afgeschaft en ook kunnen besmette burgers thuis in quarantaine gaan in plaats van dat ze een gedwongen verblijf in een staatsziekenhuis moeten doorstaan. Officieel zijn er sinds half november slechts negen doden aan de epidemie toegeschreven. Officiële cijfers vermelden echter geen covid-gerelateerde sterfgevallen sinds 4 december. Autoriteiten erkennen nu dat het voor hen ‘onmogelijk’ is om het nu snel stijgende aantal besmettings- en sterfgevallen bij te houden.

Deze week lieten de directeuren van vijf bejaardentehuizen aan de lokale pers weten dat ze door tekorten geen testen of medicijnen meer konden krijgen. Ze zeiden ook dat ze geen noodplan hadden voor het geval besmettingen exploderen.

Volledig scherm Een vrouw laat zich testen op straat in Sjanghai. © AP

Miljoen doden

Een recent onderzoek door onderzoekers van de Universiteit van Hong Kong voorspelde dat het coronavirus deze winter mogelijk een miljoen mensenlevens in China zou kunnen kosten. Dat wil zeggen wanneer een vierde dosis van het vaccin niet snel komt of er toch niet weer nieuwe beperkingen worden ingevoerd.

,,We cremeren twintig lichamen per dag, voornamelijk oude mensen. Veel mensen zijn de laatste tijd ziek geworden”, vertelt een Chinese crematoriummedewerker aan het Franse persbureau AFP. Het virus laat het personeel niet onberoerd. Van de zestig werknemers van het crematorium blijken er meer dan tien positief getest op het virus. Medewerkers van twee uitvaartcentra in Peking waarmee het persbureau contact opnam, bevestigen dat hun vestigingen nu de klok rond werken en crematiediensten op de dag van overlijden aanbieden om aan de grote vraag te voldoen. Een ander crematorium geeft aan dat het nu een wachtlijst van een week heeft.

De Chinese overheid heeft burgers met milde klachten opgeroepen thuis te blijven en niet naar het ziekenhuis te gaan. Dit om te voorkomen dat ziekenhuizen en personeel daar overbelast worden. In ziekenhuizen in Peking zou al tot 80 procent van het personeel besmet zijn, aldus de Britse krant The Guardian. Artsen en verpleegkundigen zou zijn gevraagd om toch door te werken, ondanks dat ze zelf ziek zijn. Operaties worden uitgesteld, behalve ‘wanneer de patiënt morgen kan doodgaan’, aldus een anonieme arts.

In januari Chinees Nieuwjaar

De Chinese staatsorganisatie die verantwoordelijk is voor de strijd tegen corona is beducht voor de komende weken wanneer Chinezen uit de steden massaal terugkeren naar hun families op het platteland om in januari samen Chinese Nieuwjaar te vieren. Dat evenement veroorzaakt elk jaar de grootste binnenlandse migratie ter wereld. Alleen al het Chinese spoor heeft dan ruim 200 miljoen extra reizigers te verwerken. Nu ook de meeste reisbeperkingen zijn opgeheven wordt gerekend op een explosie aan nieuwe besmettingen op het platteland.

Na eerst met hel en verdoemenis te hebben gedreigd naar degenen die zich niet aan de lockdowns hielden, hebben staatsmedia en Chinese gezondheidsexperts de afgelopen dagen het gevaar van de omikronvariant juist weer gebagatelliseerd. Volgens waarnemers om een revolte van boze burgers te voorkomen en ook om het gezicht te redden in wat een enorme ommezwaai van het beleid is. Zhong Nanshan, een Chinese expert op het gebied van luchtwegaandoeningen, stelde zelfs voor om Covid-19 te herdopen in ‘de verkoudheid van het coronavirus’.

Probleem is dat China miljoenen kwetsbare ouderen telt die niet zijn gevaccineerd, terwijl testen en koortsmedicatie in veel apotheken niet meer beschikbaar blijken. Medewerkers van veel bejaardentehuizen in Peking, waarmee AFP vrijdag contact opnam, weigerden de situatie in hun vestigingen te bespreken. Landelijk blijven veel verpleeghuizen een zogenaamd ‘gesloten circuit’ hanteren - een inperkingsmaatregel waarbij personeel ter plaatse moet slapen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO uitte eerder haar bezorgdheid over het feit dat de Chinese bevolking van 1,4 miljard mensen niet voldoende was gevaccineerd.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: