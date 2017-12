Creatieve aannemer bouwt om lantaarnpaal heen

Wethouder van Ruimte Ordening Marc Vangrunderbeek vindt het best grappig. Op de plattegrond stond de straatverlichting middels een cirkeltje wel degelijk aangegeven. Netbeheerder Eandis zou de lantaarnpaal zo snel mogelijk naar de overzijde van de straat verplaatsen, voor de bouw van het geplande appartementencomplex begon.



De architect tekende het obstakel daarom niet in op de tekeningen. Toen de aannemer aan de slag ging, stond het onding echter knap in de weg. Er eigenhandig de zaag in zetten, was geen oplossing en dus werd er dapper om de paal heen gemetseld.



,,Dit detail is de gemeente niet opgevallen’’, zegt Vangrunderbeek. ,,Ook de provincie, die in hoger beroep de bouwvergunning verleende, heeft het niet opgemerkt.’’ Om de bouwwerkzaamheden niet te vertragen, hebben aannemer en architect samen besloten tot deze creatieve oplossing. Totdat de netbeheerder in actie komt en de paal weghaalt.