Cosmetisch drama in Turkije: Nederlandse nagelstyliste overlijdt na beruchte biloperatie

Een Nederlandse nagelstyliste is maandag overleden aan de gevolgen van een omstreden operatie in Turkije, bevestigen bronnen rond de ingreep aan deze site. Het zou gaan om de zogenaamde Braziliaanse billenlift, een beruchte operatie waarbij de chirurg eigen vet van de patiënt overbrengt naar de bil om zo een rondere, vollere achterkant te krijgen. Vorig jaar overleed ook de 39-jarige Sharida Tuinfort uit Rockanje aan de gevolgen van zo’n cosmetische ingreep.

De Nederlands-Turkse organisatie Body Lab Istanbul reageert vol ongeloof op het drama. ,,Dit is de eerste keer dat ons zoiets overkomt, het is verschrikkelijk”, vertelt de eigenaresse aangeslagen. Via haar bemiddelingsbureau kwam de Nederlandse vrouw met de chirurg in contact. ,,Wij bieden pakketreizen aan voor mensen die in Istanboel een cosmetische ingreep willen ondergaan. Wij regelen alles en staan in contact met twee ervaren plastisch chirurgen die jarenlange ervaring hebben.”



De Nederlandse vertrok zondag naar Istanboel en had een dag later een afspraak met één van de chirurgen waarmee Body Lab Istanbul samenwerkt. Om nog onduidelijke redenen is het op de operatietafel helemaal misgegaan. Wat er precies is gebeurd, is voor de organisatie nog volstrekt onduidelijk. ,,We weten dat elke operatie gepaard gaat met een risico, maar dit verwacht je nooit mee te maken. Het gaat om een bekende arts in Turkije waar wij het volste vertrouwen in hadden.” De samenwerking met de arts is per direct stopgezet.

Honderden Nederlanders

Een brazilian butt lift is in Turkije doorgaans goedkoper dan in Nederland (zo'n 8000 euro) en de Turkse artsen mogen meer handelingen in één operatie uitvoeren dan hun Nederlandse collega’s. Dat brengt echter hogere risico's met zich mee. ,,Als je veel handelingen tegelijk doet, is er een groter infectierisico op verschillende plekken. En hoe meer huid je weghaalt, hoe groter het wondoppervlak”, vertelde Catharina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde, eerder tegen deze site.

Niemand weet precies hoeveel Nederlanders voor deze ingreep naar Turkije gaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde hebben geen zicht op behandelingen in het buitenland. Vermoedelijk gaat het om honderden Nederlanders per jaar, ook in coronatijd. De inspectie controleert buitenlandse artsen die Nederlandse patiënten behandelen niet.

Sociale media

De werving van Nederlandse patiënten gaat via sociale media en door mond-tot-mondreclame. Turkse dokters plaatsen op Instagram foto’s van geslaagde operaties aan borsten, billen en neuzen. Ook zijn er in Nederland bemiddelingsbureaus, zoals Body Lab Istanbul. Die staan ingeschreven als reisbureau, maar hun websites gaan vooral over medische behandelingen. De bemiddelaars regelen de reis en het hotel, leggen de contacten met de Turkse artsen en doen een intakegesprek.

Volgens Body Lab Istanbul had de Nederlandse vrouw niet eerder een dergelijke operatie ondergaan. Wel was ze bekend en ervaren in de beauty-industrie. Ze was al enige jaren werkzaam als zelfstandig nagelstyliste. De school van haar twee jonge kinderen heeft de andere ouders per mail op de hoogte gebracht van ‘het zeer droevige nieuws’. Body Lab Istanbul wil verder niets kwijt over de kwestie, ‘ook om haar privacy te waarborgen‘.

Lichaam

Het lichaam van de vrouw wordt zo snel mogelijk van Istanboel naar Nederland gebracht. De Turkse chirurg geeft in de loop van de middag een reactie op het drama.

Nederlandse chirurgen waarschuwden in 2018 al Nederlandse plastisch chirurgen waarschuwden in 2018 al voor vetinjecties in de billen, ook wel bekend als de ‘Brazilian Butt Lift’ (BBL). Het sterftecijfer onder mensen die de behandeling hebben ondergaan, is 1 op de 3000. ,,Dat is de verhouding op basis van sterfgevallen wereldwijd’’, zei woordvoerder Rein Croll. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) sloeg daarom alarm. Bij alle onderzochte overleden patiënten werd ingespoten vet in en onder de bilspier gevonden, in plaats van alleen vlak onder het huidoppervlakte, zoals de bedoeling is. Omdat er ook vetpropjes in het hart en/of de longen zijn gevonden, lijkt het erop dat de doodsoorzaak voortkomt uit de behandeling. Te diep ingespoten vetweefsel is dan in de bloedsomloop terechtgekomen. Bilvergrotingen winnen aan populariteit, mede door sterren als Jennifer Lopez en Kim Kardashian waar tegen op wordt gekeken. ,,De behandeling wordt wel veel aangeboden in Nederland, door plastisch chirurgen en ook door cosmetisch artsen en andere artsen van verschillende achtergrond’’, zei Mark Mureau, zelf arts en voorzitter van de NVPC. ,,Omdat het een relatief makkelijke ingreep lijkt. Maar het gevaar is dat je met de injectie te diep kan gaan en bij de aderen in de buurt van de bilspier kan komen. En die zijn relatief kwetsbaar en groot. En dan bestaat het gevaar dat er vet in de aderen wordt gespoten. De behandeling lijkt dus makkelijk maar moet secuur worden uitgevoerd.’’