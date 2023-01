Corrupte douanier uit Brecht is schoonbroer van bekende drugsbaron ‘Black’: ‘Als je collega’s mee aan boord kunt krijgen, kan er goed verdiend worden’

Zeven doden bij tweede bloedbad binnen drie dagen in Californië

Bij een schietpartij in Californië, de tweede in amper drie dagen, zijn zeven mensen gedood en een is er levensgevaarlijk gewond geraakt. De vermoedelijke dader is gearresteerd korte tijd nadat hij op twee kwekerijen bij Half Moon Bay, circa 30 kilometer ten zuiden van San Francisco, het vuur op werknemers had geopend.

24 januari