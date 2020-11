Correspondent Karlijn van Houwelingen: Florida lijkt Trumps kant op te gaan

Het is nog erg vroeg in de race, maar voorlopig houdt Donald Trump zicht op behoud van het Witte Huis. Zeker in Florida ziet het er goed voor de president uit, stelt onze correspondent Karlijn van Houwelingen.

In het belangrijke Florida leidt Trump met 91 procent van de stemmen al geteld met 5,36 miljoen tegen 5,13 miljoen stemmen voor Biden. ,,Met name in en rondom Miami doet Trump het goed, beter dan Hillary Clinton vier jaar geleden”, zegt Van Houwelingen. ,,In het zuiden van Florida wonen veel Cubanen en zij zien Biden als socialist. Zij vrezen dat Biden het radicale gedachtegoed van Bernie Sanders meeneemt naar het Witte Huis.”

Winst in Florida, dat traditioneel bijzonder snel is met het tellen van stemmen, is voor Trump essentieel. ,,Zonder wordt het voor hem vrijwel onmogelijk om president te blijven.” Dit in tegenstelling tot Biden. ,,Verlies is vervelend, maar ook zonder blijven er genoeg routes naar winst in de verkiezingen.”

Rode luchtspiegeling

Volgens de correspondent valt er verder nog weinig te zeggen over de einduitslag. Weliswaar is het in een aantal staten duidelijk wie gaat winnen, maar dat zijn geen verrassingen. ,,Dat Biden de staat Massachusetts zal winnen, was vooraf al zeker. Evenals Trump Kentucky en Indiana wint.”

In veel vroege uitslagen doet Trump het goed, ziet Van Houwelingen, maar dat komt ook doordat zoveel Amerikanen vooraf hebben gestemd, vermoedt ze. ,,Democratische kiezers stemmen beduidend vaker vooraf per post of in persoon dan republikeinen.” Daardoor lijkt het vaak in het begin dat de republikeinen het beter doen. ,,Dat verschijnsel heet de Red Mirage, de rode luchtspiegeling. Als de poststemmen vervolgens geteld worden, volgt de Blue Wave, de blauwe golf van de democraten.”

