Coronasluiting leidt tot paniek onder Marokkaanse reizigers

Nauwelijks enkele uren na de aankondiging van de ‘afsluiting’ van steden als Tanger, Tétouan, Fez, Meknes, Casablanca, Berrechid, Settat en Marrakech ontstond chaos op diverse ring- en snelwegen. De nieuwe maatregelen verrasten duizenden Marokkanen die al onderweg waren of op reis wilden. De Franstalige Marokkaanse krant L‘Opinion spreekt vanochtend van ‘grote paniek en een onbeschrijfelijke psychose’

,,We zien een ongelooflijke stroom automobilisten”, zei een kassamedewerker van de tolweg Casablanca-Rabat. Er was volgens haar veel stress onder reizigers die onderweg waren naar Casablanca omdat die vreesden daar niet op tijd aan te komen. Vannacht om middernacht gingen de steden in lockdown. Het besluit komt enkele dagen voor het Offerfeest dat in Marokko traditioneel wordt gevierd met een samenzijn van de hele familie. De risico’s van nieuwe verspreidingshaarden zijn dan groot.

De nieuwe beperking treft met name de economische hoofdstad Casablanca, gelegen in het westen van het land, de toeristische hoofdstad Marrakech in het zuiden, Tanger in het noorden, het tweede economische centrum van het koninkrijk en Fez, een stad in centraal Marokko.

Niet-naleving

Tot de afsluiting van de steden is besloten vanwege ‘de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen met Covid-19’ de laatste dagen’, De Marokkaanse autoriteiten betreuren daarbij ook het ‘niet-naleven van preventieve maatregelen (in dit geval sociale afstand, het dragen van maskers en het gebruik van ontsmettingsmiddelen) door de meerderheid van de burgers, ondanks het feit dat ze in grote hoeveelheden beschikbaar zijn’.

In een persverklaring zeggen de autoriteiten ‘niet te zullen aarzelen om de sancties toe te passen waarin de wet voorziet’. De straffen voor het negeren van corona-preventiemaatregelen kunnen oplopen tot drie maanden gevangenisstraf en een boete van 1.300 dirhams ofwel 115 euro.

Uitzonderingen in de nieuwe lockdown gelden voor mensen met ‘dringende medische behoeften’ of mensen die in de openbare en particuliere sector ‘werken aan specifieke opdrachten’. Zij kunnen speciale reisautorisaties krijgen.

Sinds juni heeft het land toestemming gegeven voor de opening van cafés, restaurants, winkels en binnenlands toerisme.

Grootste dagelijkse stijging tot nu toe

Zondag zei het ministerie van Volksgezondheid dat er 633 nieuwe Covid-19-gevallen waren geregistreerd, een van de grootste dagelijkse stijgingen tot dan toe. Het totaal aantal bevestigde infecties komt daarmee op 20.278 voor het land. Er waren 313 sterfgevallen en 16.438 genezingen.

Marokko heeft 1,1 miljoen tests uitgevoerd en het dragen van maskers verplicht gesteld. Het heeft nu een noodbesluit verlengd tot 10 augustus.

Ondanks de berichten dat het in Marokko de goede kant opging met het virus deed Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem onlangs nog een oproep deze zomer uit voorzorg nog niet terug te gaan naar Marokko.

