Coronaregels nekken Boris Johnson alsnog: oud-premier stapt per direct op als parlementslid

Het rapport gaat over de vraag of Johnson als premier het parlement heeft misleid. In een statement zegt Johnson dat er nog altijd geen enkel bewijs is tegen die misleiding. In maart zei Johnson al dat hij inderdaad verkeerde informatie had gedeeld, maar dat hij dat niet bewust heeft gedaan. ‘Ik heb niet gelogen', herhaalt hij in een eerste verklaring vrijdagavond.