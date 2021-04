‘Coronageweld’ in Europese steden: jongeren keren zich tegen politie

In Zwitserland en Noord-Ierland is het vrijdagavond tijdens coronaprotesten tot confrontaties gekomen tussen jongeren en de politie. Die werd bekogeld met onder andere flessen, molotovcocktails, stenen en vuurwerk, waardoor slachtoffers vielen. De woede van de Ierse relschoppers heeft ook te maken met politieke spanningen.

In St. Gallen in het oosten van Zwitserland verzamelden zich zo’n 350 jongeren op het Rode Plein, een populair trefpunt om uit te gaan en feest te vieren. Omstreeks 21.00 uur maakte een kleine groep feestvierders zich los uit de menigte en gooide onder andere flessen en stenen naar de politie. Die was massaal aanwezig vanwege ongeregeldheden op hetzelfde plein, een week eerder, en beantwoordde de aanval met rubberen kogels en persoonscontroles.

Daarmee wist ze de situatie te kalmeren, maar omstreeks 22.30 uur escaleerde die opnieuw toen relschoppers de politie bestookten met molotovcocktails. Daarna volgde een kat-en-muisspel dat zo’n drie uur duurde. Daarbij gebruikte de politie traangas om de jongeren uit elkaar te drijven en staken relschoppers straatmeubilair in brand. Omstreeks 01.40 uur was het weer rustig.

Bij de ongeregeldheden raakten twee jongeren gewond en werden 21 relschoppers gearresteerd, meldde de politie zaterdagmorgen. Een woordvoerder noemde de sfeer vrijdagavond ‘erg agressief’. Op sociale media was de afgelopen dagen al opgeroepen om op Goede Vrijdag en tijdens het Paasweekend te rellen. ‘Het moet escaleren’, luidde het onder andere op Snapchat. Vorige week vrijdag was de Zwitserse stad het toneel van gelijkaardige ongeregeldheden waarbij zo’n zeventig van in totaal tweehonderd feestvierders de politie aanvielen. De aanvallen werden ook toen beantwoord met rubberen kogels. De relschoppers richtten voor ruim 90.000 euro schade aan. Die schade viel gisteren mee, aldus de politie.

Belfast

In het Noord-Ierse Belfast raakten vrijdagavond zeker acht agenten gewond tijdens rellen in het zuiden van de stad. Jongeren, de meerderheid jonger dan 18 jaar, bekogelden de politie er met molotovcocktails, stenen, vuurwerk, metalen staven en zelfs putdeksels. De slachtoffers liepen brandwonden op en verwondingen aan hoofd en benen. Zeven relschoppers werden gearresteerd.

De ongeregeldheden vonden plaats in een loyalistisch deel van de stad, overwegend bevolkt door protestantse arbeiders. De loyalistische relschoppers uitten volgens de politie niet alleen hun frustratie over de lockdown, die sinds december geldt, maar ook over het zogenoemde ‘brexit-verraad’. Loyalisten en Unionisten (midden- en bovenklasse) zijn boos over de handelsregelingen na het vertrek van groot-Brittannië uit de EU. Die regelingen hebben volgens hen barrières opgeworpen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Volledig scherm Bij de rellen in Belfast raakten minstens acht agenten gewond. © Belfast Telegraph

Begrafenis

Volgens The Irish Times liepen de spanningen afgelopen week verder op na een omstreden beslissing van het Noord-Ierse Openbaar Ministerie (OM). Dat besloot 24 politici van de Iers-Republikeinse partij Sinn Féin, onder wie vice-premier Michelle O’Neill, niet te vervolgen voor hun aanwezigheid op de begrafenis van IRA-veteraan en voormalig inlichtingenchef Bobby Barry, in juni vorig jaar in het westen van Belfast.

Zo’n tweeduizend Republikeinen woonden de plechtigheid bij, ondanks coronamaatregelen zoals strikte beperkingen voor bijeenkomsten. De Noord-Ierse premier Arlene Foster (unionisten) sprak van ‘arrogantie’ en ‘het opzettelijk overtreden van de regels’ en eiste daarop het ontslag van de Noord-Ierse politiechef (PSNI) Simon Byrne. Hij was verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens de begrafenis en heeft volgens Foster het vertrouwen verloren van de unionistische gemeenschap.

Volledig scherm Loyalistische jongeren hielden flink huis in Belfast. © Getty Images

Derry

De rellen in Belfast volgden op vier opeenvolgende nachten van ongeregeldheden in Derry, de tweede grootste stad in Noord-Ierland. Loyalistische jongeren vielen de politie aan met molotovcocktails en vuurwerk, staken kliko's, pallets en zelfs een graafmachine op een bouwterrein in brand. Brandweerlieden die het vuur wilden blussen, werden aangevallen. De directe aanleiding voor de rellen is nog onduidelijk, zegt de politie. Ze sluit frustratie over de lockdown niet uit, de afgelopen maanden vonden al meer anti-lockdownprotesten plaats, maar de voorbije dagen dook volgens haar ook anti-politie graffiti op en verfspuiterij tegen het zogenoemde Noord-Ierlandprotocol (NIP).

Dat akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie garandeert een ‘open grens’ tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland, zoals vastgelegd in het Goedevrijdagakkoord in 1998. Dat maakte een einde aan het geweld tussen de Ierse republikeinen en de loyalisten die een zo nauw mogelijke band met het Verenigd Koninkrijk willen.

Cork en Dublin

In Cork, in het zuiden van Ierland, vindt vandaag een tweede anti-lockdownprotest plaats. Het eerste, begin maart, verliep vreedzaam. In de Ierse hoofdstad Dublin liep een protest tegen de coronamaatregelen eind februari flink uit de hand. Ook daar werd de politie bekogeld met allerhande voorwerpen, waaronder vuurwerk.

