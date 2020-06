Coronacijfers in Italië blijven zorgelijk

Lombardije blijft het Italiaanse zorgenkindje. Terwijl in zeven van de twintig Italiaanse regio’s geen nieuwe coronagevallen worden geregistreerd neemt het aantal gevallen in Europa’s meest getroffen regio met bijna tweehonderd toe. Ook het aantal dodelijke slachtoffers is met 32 hoger dan de 21 van gisteren. In totaal vielen er in Italië vandaag 65 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus, het totale aantal slachtoffers komt daarmee op bijna 34 duizend.



De cijfers van de rest van het land zijn gematigd positief, in elf regio’s waren geen slachtoffers te betreuren, lagen er minder mensen op de intensive care-afdelingen en blijft ook het totaal aantal positieve gevallen gestaag afnemen.