Corona slaat ongenadig hard toe in Amerikaanse familie: 4 doden en 3 zieken

De 73-jarige Grace Fusco en drie van haar volwassen kinderen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, nadat ze samen een grote familiebijeenkomst hadden bezocht. Drie van de acht overlevende broers en zussen raakten ook besmet en liggen momenteel in quarantaine in het ziekenhuis. Bijna twintig familieleden verblijven nu in thuisquarantaine en wachten op de uitslagen of zij ook besmet zijn met het virus.

Rita Fusco-Jackson, een 55-jarige katholieke onderwijzeres, stierf vorige week vrijdag en is het jongste dodelijke slachtoffer van het gezin. Ze had geen onderliggende gezondheidsproblemen, maar raakte wel in mum van tijd ernstig verzwakt door het coronavirus.

Kritiek

Haar broer Carmine Fusco stierf woensdag, uren later gevolgd door zijn moeder, Grace Fusco. Volgens de New York Times stierf Grace Fusco zonder te weten dat twee van haar kinderen al waren overleden aan het dodelijke virus. Haar zoon Vincent Fusco overleed donderdag in hetzelfde ziekenhuis waar zijn moeder was overleden, waarmee de teller op vier komt te staan.

Volgens familielid Paradiso Fodera zijn circa twintig familieleden die hetzelfde diner bijwoonden nu in thuisquarantaine en wachten ze al bijna een week op de resultaten van het onderzoek. ,,Waarom hebben de familieleden die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen de testresultaten nog steeds niet binnen? Dit is een crisis voor de volksgezondheid”, klaagt Fodera tegenover CNN. ,,Waarom zouden atleten en beroemdheden zonder symptomen voorrang moeten krijgen boven een gezin dat door dit virus is gedecimeerd? Dit is een ondraaglijke tragedie voor ons.”

Verdriet

Een nicht van Fusco-Jackson kan het allemaal amper bevatten. Ze schreef haar verdriet van zich af in een hartverscheurend relaas op Facebook. ,,Afgelopen donderdag ging ik slapen met tien tantes en ooms. Een dag later werd ik wakker en ontdekte dat ik er nog maar negen had. Een paar minuten geleden kwam ik erachter dat ik er maar 8 heb”, schrijft ze. ,,Houd alstublieft jullie geliefden dicht bij elkaar en koester elke seconde en minuut die jullie samen hebben.

Een inzamelingsactie op internet heeft ondertussen al een halve ton opgeleverd. Allen Zak, de bedenker van de inzamelingsactie, zei dat de campagne bedoeld is om medische en begrafeniskosten te dekken, evenals toekomstige financiële ontberingen.

,,Dit is een familie die altijd om andere mensen klaarstond. Nu hebben ze ons nodig om er voor hen te zijn. De familie Fusco heeft uw gedachten en gebeden nodig in deze moeilijke tijden, elke donatie wordt zeer op prijs gesteld.”

Slachtoffers in VS

Het coronavirus is ondertussen in alle vijftig staten van de Verenigde Staten vastgesteld. West Virginia was de enige staat die tot voor kort nog longvirusvrij was, maar daar kwam deze week verandering in.