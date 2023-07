Controversiële inzameling voor agent die Nahel doodschoot vannacht gestopt, familie jongen dient klacht in

Het is de advocaat van de familie die Franse media dinsdagavond op de hoogte heeft gebracht van de ingediende aanklacht bij de openbaar aanklager van Parijs. ‘Vandaag is een klacht ingediend tegen Jean Messiha, initiatiefnemer van de onlinegeldinzamelingsactie, en iedereen die hem steunde’ , meldt advocaat Yassine Bouzrou in een persbericht.

Messiha wordt onder meer verweten Nahels strafblad te hebben gebruikt om de jongen ‘publiekelijk en ten onrechte als multi-recidivist’ te presenteren en zo steun te verwerven voor zijn actie. Ook zou hij een foto van een politie-interventie hebben gebruikt zonder toestemming en met zijn actie beweren de familie van Florian M. te steunen, de agent die de 17-jarige Nahel op 27 juni bij een verkeerscontrole doodschoot. Volgens de advocaat is het echter onduidelijk of het gedoneerde geld wel bij de juiste mensen terechtkomt.

Rellen na fatale verkeerscontrole

Nahel, een jongen van Algerijnse afkomst, werd door een agent doodgeschoten in Nanterre, een voorstad van Parijs. Dat gebeurde nadat de auto waarin Nahel reed door de politie was gestopt wegens verkeersovertredingen. De politie claimt dat de jongen daarna probeerde weg te rijden. Video’s van het incident lijken het tegendeel te bewijzen. Een vriend van Nahel stelt dat zijn voet van het rempedaal gleed, nadat hij eerst door de agent met de kolf van zijn wapen was geslagen.

De dood van de jongen leidde enkele nachten tot rellen in vele steden in Frankrijk. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat. Anderen hekelen de Franse immigratiepolitiek en het beleid ten aanzien van de vele banlieu’s.

De dood van Nahel leidde enkele nachten tot rellen in verschillende grote Franse steden.

Inzamelingsacties

Al snel na het overlijden van de jongen werd 1,5 miljoen euro ingezameld voor agent Florian M. Vooral bij linkse partijen riep het initiatief veel ongenoegen op. Olivier Faure, de leider van de socialistische oppositie, richtte zich in een tweet persoonlijk tot GoFundMe. ‘Dit is een schaamteloze geldinzamelingsactie. Door steun te verlenen aan een agent die verdacht wordt van vrijwillige doodslag houden jullie de enorme kloof in stand. Sluit deze rekening af!’ klinkt het. Die oproep werd massaal gedeeld door linkse politici, maar ook binnen de regering klonk de nodige wrevel. ,,Jean Messiha wakkert het vuur van de rellen nog aan. Het enorme bedrag dat hij nu al inzamelde voor die agent is ongepast en schandalig”, stelde Éric Bothorel, een partijgenoot van president Emmanuel Macron. Ook de moeder en grootmoeder van Nahel lieten zich negatief uit over de agent en de inzamelingsactie voor hem.

Sluiting actie

Parlementsleden Mathilde Panot (La France insoumise) en Arthur Delaporte (Parti Socialiste) lieten dinsdag weten de openbaar aanklager van Parijs te willen bewegen de ‘illegale inzamelingsactie’ van Messiha te sluiten. ‘Deze actie kan als illegaal worden beschouwd’ en ‘moet sluiten', schrijft Delaporte op Twitter. ‘Deze actie is een belediging voor degenen die dicht bij Nahel staan', zegt Panot.

Niet veel later reageerde Jean Messiha via sociale media op het bericht van Delaporte. ‘Het zal vanavond worden gesloten en je kan er niks tegen doen.’ En in een video op Twitter zegt hij de actie om middernacht offline te zullen halen. Hij noemt de inzameling ‘een historisch symbool van nationale vrijgevigheid’ en dankt iedereen namens de familie van de agent. De inzamelingsactie op GoFundMe werd om middernacht inderdaad stopgezet. De teller staat op ruim 1,6 miljoen euro.

