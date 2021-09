Conservatieve Noorse regering weg na verkiezingsnederlaag

Vrouwen mogen studeren van taliban, maar wel apart en islami­tisch gekleed

12 september Vrouwelijke studenten in Afghanistan kunnen blijven studeren aan universiteiten, ook op postdoctoraal niveau. Dat heeft de minister voor Hoger Onderwijs in de nieuwe taliban-regering vandaag gezegd op een persconferentie. Wel gebeurt dit in aparte klaslokalen en islamitische kleding is verplicht.